Палеонтолози откриха нов вид динозавър с бодли в Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов вид динозавър с бодли е открит в Китай от международна група палеонтолози, предаде АФП.

Животното е от рода на игуанодоните, при които досега не са наблюдавани такива особености.

Белгийският палеонтолог Паскал Годфроа - специалист по динозаври и запознат с разкопките в Китай, е бил информиран за откриването на нов екземпляр в североизточната част на страната.

Останките са от млад динозавър с дължина 245 сантиметра, живял преди 125 милиона години, чиято вкаменена кожа е невероятно добре запазена, съобщи БТА.

"Тези структури рядко се вкаменяват, тъй като са предимно меки тъкани", каза палеонтоложката от университета на Рен и френския Национален център за научни изследвания (CNRS) Нинон Робен, която е участвала в анализа на бодлите.

Робен обясни, че кожните израстъци са били сканирани от китайските им колеги. След това изследователите са "надникнали" във вътрешността им, за да разберат от какво са съставени.

Нинон Робен е работила и върху проби, в които са открити "структури, запазили анатомията на клетките - нещо рядко срещано при толкова древни находки".

Изследователката след това се е заела да определи от какво са били съставени първоначално тези структури. Тя е установила, че бодлите са били вроговени и са изключително добре запазени, дори до отделните ядра на кератиноцитите (клетки, които изграждат епидермиса).

Бодлите вероятно са били предназначени да пречат на хищниците да изядат притежателите им, като са ги правили по-трудни за преглъщане. Същевременно те са играли роля и в регулирането на температурата или сетивните им възприятия, показва изследването, публикувано в сп. Nature Ecology & Evolution.

Тъй като откритият в Китай екземпляр е бил млад, изследователите отбелязват, че остава да се определи дали тези бодли са били налични и при възрастните.

Динозавърът е кръстен Haolong Dongi в чест на китайския палеонтолог Дун Чжъмин, починал през 2024 г. и считан за един от пионерите в тази дисциплина в Китай.