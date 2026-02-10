ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: САЩ ще трябва да прибегнат до нещо много крайно, ако не бъде постигната сделка с Иран

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

САЩ ще трябва да прибегнат до "нещо много крайно", ако не бъде постигната сделка с Иран, каза днес американският президент Доналд Тръмп в интервю за Канал 12 на израелската телевизия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Или ще постигнем сделка, или ще трябва да прибегнем до нещо много крайно", заяви Тръмп.

Президентът на САЩ посочи също така, че обмисля изпращането на втори американски самолетоносач в Близкия изток, съобщи израелският телевизионен канал.

Коментарите на Тръмп идват на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран заради ядрената програма на Иран и жестокото потушаване на антиправителствените протести в страната, отбелязва Ройтерс.

