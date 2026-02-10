ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел за първи път отне гражданството и ще депортира в Газа двама осъдени израелски араби

СНИМКА: Pixabay

Израел за първи път отне гражданството на двама осъдени израелски араби и взе решение те да бъдат депортирани, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Двамата мъже, за които израелските власти смятат, че са получили финансова подкрепа от Палестинската автономна власт, са извършили нападения срещу цивилни в Израел, съобщи днес в изявление канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Преди три години израелският парламент прие закон, който позволява депортирането на осъдени. Сега той се прилага за първи път.

Критиците му твърдят, че тази политика противоречи на международното право, защото лишава осъдените от гражданство.

Нетаняху е подписал отнемането на гражданството на двамата мъже, както и разпореждането за депортирането им, се казва още в изявлението, в което се добавя: "Много други ще ги последват".

Двамата засегнати са израелски араби, които са били осъдени на дълги присъди затвор за действията си, съобщават израелските медии.

И двамата ще бъдат депортирани в ивицата Газа, допълват медиите. Единият мъж, който вече е освободен от затвора, ще замине веднага, а другият - след като излежи присъдата си в Израел.

СНИМКА: Pixabay

