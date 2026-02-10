Череп на едно от първите растителноядни животни е намерен в Канада

Учени са открили в канадската провинция Нова Скотия черепа на създание, живяло преди около 307 милиона години, което се явява едно от най-старите известни растителноядни сухоземни гръбначни животни и представлява повратна точка в животинската еволюция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съществото, наречено Tyrannoroter heberti, е имало череп с триъгълна форма, който е улеснявал големите мускули на бузите му да участват в дъвченето на твърда растителна храна.

Зъбите на Tyrannoroter heberti са били пригодени за смачкване, разкъсване и смилане на растителност.

Древното създание е приличало на влечуго, но всъщност не принадлежи към този клас животни, а е класифицирано като част от група, наречена микрозаври. Въпреки че изследователите са открили само черепа му, въз основа на анатомията на сродни животни те предполагат, че Tyrannoroter е бил дълъг около 30,5 сантиметра, с телосложение, подобно на днешния синьоезичен сцинк.

Tyrannoroter heberti е живял през периода карбон и е бил сред първите представители на широката линия на четириногите сухоземни животни, наречени тетраподи, които са предшественици на днешните земноводни, влечуги, бозайници и птици.

Тези пионери сред четириногите животни са еволюирали от риби с месести перки, подобни на крайници, които са станали първите гръбначни, излезли на сушата. Най-старите фосили от скелети на четириноги датират отпреди около 375 милиона години.

Първите тетраподи са били месоядни. С течение на времето някои от тях изглежда са започнали да се хранят с насекоми, а след това, съдейки по Tyrannoroter heberti, са преминали към растителна храна.

"Това е много важно, защото означава, че основните компоненти на сухоземните екосистеми, които познаваме днес - доминирани от тревопасни животни, съществуват и са се запазили от периода карбон", казва Арджан Ман, палеонтолог от музея "Фийлд" в Чикаго и съавтор на изследването, публикувано в сп. Nature Ecology and Evolution.

Животното Melanedaphodon, което е живяло по същото време и чиито фосили са открити в Охайо, според учените е консумирало по-меки растения заедно с други храни като насекоми. Tyrannoroter също може да е ял насекоми, смятат изследователите, но черепът му е бил по-добре приспособен от този на Melanedaphodon за преработката на твърди растения.

"Tyrannoroter е най-ранното сухоземно тревопасно гръбначно животно, при което се наблюдават адаптации, позволяващи му да преработва растителна маса с високо съдържание на фибри", казва Ман.

Обширни и тучни гори, чиито вкаменени останки сега съставляват по-голямата част от въглищата в света, са процъфтявали по време на периода карбон. В крайна сметка тетраподите са решили да "похапнат салата" и са развили зъби и мускули на бузите като тези на Tyrannoroter, за да осъществят това.

"В отговор на въпроса "Как да си набавя енергия от различни видове храна?" изобилието от растителна маса в мангровите гори от периода карбон е било добро решение, избрано по стечение на обстоятелствата", допълва Ман.

Черепът на Tyrannoroter е бил дълъг около 10 сантиметра и е бил много здрав, отбелязва палеонтологът Хилъри Мадин от университета "Карлтън" в Отава.

Наименованието на рода Tyrannoroter означава "тираничен копач", което отразява относително големия му размер за своето време и факта, че се смята, че той е бил ровещо животно.

Наименованието на вида heberti е в чест на сътрудника в изследването Брайън Хебърт, който е намерил черепа в Нова Скотия.

Дълго време се е смятало, че първите същински гръбначни тревопасни животни са се появили едва в края на периода карбон, който е приключил преди около 299 милиона години.

Според учените храненето с насекоми може да е било ключова стъпка преди преминаването към хранене с растения.