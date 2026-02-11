Министър на Тръмп е бил на острова на Епстийн

Ръководителят на Министерството на търговията на САЩ Хауърд Лътник е посещавал острова на осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн. Това стана ясно на изслушването пред Сената.

Името на министър Хауърд Лътник, се появи в досиетата, включително твърдение, че е посещавал частния му остров. На изслушване пред Сената Лътник каза, че двамата с Джефри Епстийн са били съседи в Ню Йорк, но по думите му - си спомня да са се срещали едва два пъти за 14 години.

"Всички видяхте документите - в милиони файлове, се откриват може би 10 имейла, в които името ми е споменато. Не съм имал никакви отношения с него, едва го познавах. Веднъж обядвах с него, когато със семейството ми бяхме на ваканция с лодка. Бях със съпругата ми, децата и бавачките. Обядвахме на острова в продължение на един час, това е истина", разказа на изслушване пред Сената Лътник.

Говорителката на Белия дом Каролин Ливит заяви, че президентът Доналд Тръмп напълно подкрепя Лътник и го счита за ключов член на екипа си, определяйки атаките като опит на медиите да отклонят вниманието от успехите на администрацията.