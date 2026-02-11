Нови цивилни жертви при взаимни удари в Украйна и Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко осем цивилни бяха убити при украински и руски атаки днес, предаде Франс прес, като се позова на съответните власти.

Петима човека са загинали, а девет са били ранени, при обстрели от страна на Въоръжените сили на Украйна в окупираната от Русия част от югоизточната Запорожка област, съобщи представителка на назначената от Москва администрация. Наталия Романиченко, ръководителката на Василевски общински район, каза, че един свещеник е бил убит, а седем души - ранени, при удар по къща, където хора се били събрали за погребение.

Украински дрон е причинил смъртта на мъж, шофиращ автомобил, в Шебекински район на Белгородска област, съобщи губернаторът на граничещия с Украйна руски регион Вячеслав Гладков.

Жена и 11-годишната ѝ дъщеря бяха убити при руска бомбардировка в Славянск - един от големите градове в източната украинска Донецка област, които остават под контрола на Киев, съобщи прокуратурата.

Шестнадесет души са били ранени. При атаката са били пуснати шест планиращи бомби, се казва в съобщението.

Руската армия се намира на около 15 километра от Славянск. Градът, който имаше над 100 хиляди жители преди началото на войната през 2022 г., вече бе окупиран за повече от два месеца през 2014 г. от проруските сепаратисти в Източна Украйна, отбелязва АФП, цитирана от БТА.