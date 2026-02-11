Взрив на петролопровод в Мексико взе три жертви

Трима души загинаха, а шестима бяха ранени, при експлозия на петролопровод в Мексико, предаде Ройтерс, като се позова на властите.
Губернаторът на южния щат Оахака Саломон Хара съобщи в социалната мрежа "Екс" за взрива, станал вчера в провлака Теуантепек - най-тясната част от територията на страната, между Мексиканския залив и Тихия океан. Той не даде подробности.
От държавната петролна компания "Пемекс", чиято собственост е петролопроводът, засега не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар, пише БТА.