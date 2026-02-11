ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш директор на ЦСКА е в ареста, катастрофирал пи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22264880 www.24chasa.bg

САЩ притискат Иран за сделка за ядрените оръжия

2920
Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че Иран иска да сключи със страната му сделка за своите ядрени и ракетни програми, предаде Ройтерс.

"Би било глупаво" от страна на Техеран, ако не го направи, каза Тръмп пред американската телевизия "Фокс Бизнес".

По-рано вчера той заяви в друго интервю - за Канал 12 на израелската телевизия, че ако не бъде постигнато споразумение, Съединените щати ще бъдат принудени да предприемат много крайни мерки.

Тръмп отправи тези предупреждения, след като струпа американски военноморски сили в Близкия изток и на фона на започналите преговори с Иран.

Доналд Тръмп СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)