САЩ притискат Иран за сделка за ядрените оръжия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че Иран иска да сключи със страната му сделка за своите ядрени и ракетни програми, предаде Ройтерс.

"Би било глупаво" от страна на Техеран, ако не го направи, каза Тръмп пред американската телевизия "Фокс Бизнес".

По-рано вчера той заяви в друго интервю - за Канал 12 на израелската телевизия, че ако не бъде постигнато споразумение, Съединените щати ще бъдат принудени да предприемат много крайни мерки.

Тръмп отправи тези предупреждения, след като струпа американски военноморски сили в Близкия изток и на фона на започналите преговори с Иран.