Пътнически самолет излезе от пистата при аварийно кацане в Сомалия

Самолет, изпълняващ редовен пътнически полет, излезе от пистата при аварийно кацане в Сомалия. Няма пострадали хора, предаде Асошиейнед прес.

Самолетът на сомалийската авиокомпания "Старскай Ейвиейшън" (Starsky Aviation) бил принуден да се върне на международното летище на столицата Могадишу около 15 минути след като излетял за северния град Галкайо, тъй като бил установен технически проблем. Пистата се оказала недостатъчна за летателния апарат, който спрял в плитки води в Индийския океан край плаж, съобщиха от въздушния превозвач.

Сомалийският министър на транспорта Мохамед Фарах Нух каза, че самолетът е повреден, но няма пострадали сред 55-те човека на борда - 50 пътници и петчленен екипаж.

Причината за инцидента ще бъде разследвана внимателно, обеща той.

Говорител на "Старскай Ейвиейшън" похвали пилота за действията му, съобщи Би Би Си.

За момента техническият проблем на самолета "Фокер 50" не е установен, пише БТА.