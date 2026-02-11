Опит за покушение при пътуване с хеликоптер на колумбийския президент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че е избегнал опит за покушение по време на пътуване с хеликоптер, предаде Франс прес.

На заседание на правителството, излъчeно на живо, Петро разказа вчера за случая ден по-рано.

Вертолетът на Петро не е кацнал в карибския департамент Кордоба, тъй като охраната му се е опасявала, че ще бъде стреляно по летателния апарат.

"(Летяхме над) морето четири часа и аз се озовах (на място), където не беше планирано, бягайки, за да не бъда убит", добави той.

На власт от 2022 г., първият президент от левицата в съвременната история на Колумбия от месеци твърди, че "нова хунта за трафик на наркотици" планира да го убие, отбелязва АФП.

В северния колумбийски департамент Кордоба впрочем е активен Кланът от Залива (Clan del Golfo) - най-големият наркокартел в страната. Миналата седмица той обяви, че прекъсва преговорите, които водеше в Катар с правителството от септември, заради решението, което президентът взе с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом в началото на този месец да се борят срещу наркотрафиканти.

Густаво Петро вече обяви, че е станал мишена на опит за убийство през 2024 г.

Той съобщи за новото покушение на фона на възобновяването на насилието на политическа основа в южноамериканската държава, която е най-големият производител на кокаин в света. По конституция колумбийският президент няма право да се кандидатира за втори мандат на изборите след три месеца, пише БТА.