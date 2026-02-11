ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психиатър: Поведението на замесените в случаите „П...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22264914 www.24chasa.bg

Опит за покушение при пътуване с хеликоптер на колумбийския президент

3664
Густаво Петро СНИМКА: РОЙТЕРС

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че е избегнал опит за покушение по време на пътуване с хеликоптер, предаде Франс прес.

На заседание на правителството, излъчeно на живо, Петро разказа вчера за случая ден по-рано.

Вертолетът на Петро не е кацнал в карибския департамент Кордоба, тъй като охраната му се е опасявала, че ще бъде стреляно по летателния апарат.

"(Летяхме над) морето четири часа и аз се озовах (на място), където не беше планирано, бягайки, за да не бъда убит", добави той.

На власт от 2022 г., първият президент от левицата в съвременната история на Колумбия от месеци твърди, че "нова хунта за трафик на наркотици" планира да го убие, отбелязва АФП.

В северния колумбийски департамент Кордоба впрочем е активен Кланът от Залива (Clan del Golfo) - най-големият наркокартел в страната. Миналата седмица той обяви, че прекъсва преговорите, които водеше в Катар с правителството от септември, заради решението, което президентът взе с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом в началото на този месец да се борят срещу наркотрафиканти.

Густаво Петро вече обяви, че е станал мишена на опит за убийство през 2024 г.

Той съобщи за новото покушение на фона на възобновяването на насилието на политическа основа в южноамериканската държава, която е най-големият производител на кокаин в света. По конституция колумбийският президент няма право да се кандидатира за втори мандат на изборите след три месеца, пише БТА.

Густаво Петро СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)