Сблъсъци, ранени и арести при протест срещу правителството на Еди Рама в Албания (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основната опозиционна сила в Албания - Демократическата партия, и нейни съюзници организираха снощи в столицата Тирана трети подред национален протест с искане на оставката на правителството на премиера Еди Рама, съобщи АТА.

Хиляди демонстранти се събраха пред централата на Демократическата партия, след което потеглиха на шествие по централен булевард към офиса на министър-председателя социалист. Дългогодишният ръководител на десницата Сали Бериша, който е бивш президент и експремиер, оглави демонстрацията заедно с други опозиционни лидери.

Демократическата партия и нейните съюзници настояват за оставка на правителството, сформиране на преходен кабинет и произвеждане на свободни избори.

По време на протеста се стигна до сблъсъци, предаде Франс прес.

Полицията съобщи за 16 пострадали свои служители и за 13 задържани демонстранти.

Над 1000 служители на реда бяха ангажирани със сигурността на протеста, както съобщи вчера телевизия "Евронюз Албания".

От трибуна пред канцеларията на 61-годишния премиер представители на опозицията се обърнаха към множеството, излагайки своите политически позиции и искания.

Албанското правителство "наближава края си", увери заместник-председателят на Демократическата партия Агрон Джекмаркай и го обвини, че подкопава свободните избори и превръща държавата в инструмент за власт.

Джекмаркай обвини също кабинета на Рама, че жертва европейското бъдеще на страната в името на собствените си интереси.

Представителят на опозицията освен това разкритикува широко разпространената в Албания корупция, като каза, че протестът има за цел да защити плурализма, върховенството на закона и бъдещето на страната.

В разпространения си вчера доклад за възприятието за корупция миналата година неправителствената организация "Трансперънси интернешънъл" ("Прозрачност без граници") отрежда на Албания 39 точки, което я поставя на 91-во място от общо 182 държави и територии, включени в индекса.

Албанската опозиция организира и на 24 януари голям протест, който бе белязан от напрежение и сблъсъци. Тогава бяха ранени 11 полицаи, а 18 души бяха арестувани. Заради създалата се ситуация събралото се множество беше разпръснато с водни оръдия и сълзотворен газ от силите на реда.

Бериша, на 81 години, свика нова демонстрация на 20 февруари, отбелязва АФП, цитирана от БТА.