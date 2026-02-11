Жена уби девет души в Канада, после се самоуби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена застреля общо девет души в малък канадски град в западната провинция Британска Колумбия, след което се самоуби, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.

Така общият брой на мъртвите е 10.

Полицията първоначално не даде подробности за извършителя на атаката в Тъмблър Ридж, като впоследствие каза, че нападателят е жена.

Тя застреляла вчера седем души в гимназия (една от жертвите е починала на път за болница). Жената също така ранила там над 25 човека, двама от които са с опасност за живота.

След това тя била открита мъртва, като вероятно се е самоубила.

Смята се, че преди това жената е убила още двама души. Те били намерени мъртви в жилище, като според властите двете стрелби са свързани.

Полицията смята, че няма други нападатели и опасността вече е отминала. Тя не е дала засега никакви подробности за стрелеца.

По-рано полицията съобщи за стрелба в средно училище и призова жителите на селището с население от около 2400 души да не излизат от вкъщи.

В гимназията учат 175 ученици.

Тъмблър Ридж се намира на над 1000 километра североизточно от Ванкувър - най-големия град в Британска Колумбия, близо до съседната провинция Алберта.

Стрелбите в училища в Канада са рядкост, отбелязва АП.

Това е най-смъртоносното по рода си нападение в страната от 2020 г., когато мъж застреля 13 души и подпали пожари, причинили смъртта на девет човека, в източната провинция Нова Скотия.

Канадският премиер Марк Карни каза, че е съкрушен след атаката. Той поднесе съболезнования на семействата на жертвите и благодари на хората, които първи са реагирали.

Карни отмени свои посещения в Халифакс, столицата на провинция Нова Скотия, и в Мюнхен, където по-късно тази седмица бе предвидено да участва в годишната конференция по въпросите на сигурността, пише БТА.