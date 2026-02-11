ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха заподозрян за отвличането на майката на тв водеща в САЩ

На плакат са изобразени Нанси Гътри и въоръжен мъж, който изглежда е повредил камерата на входната й врата в ранните часове деня, в когато тя изчезна от дома си в Тусон. СНИМКА: РОЙТЕРС

Американската полиция задържа заподозрян за отвличането на майката на известна телевизионна водеща - случай, който получи широк обществен отзвук в страната, предаде Ройтерс.

Новината дойде вчера - девет дни след като 84-годишната Нанси Гътри бе похитена от дома си в покрайнините на град Тусон, Аризона. Заподозреният също е бил задържан в югозападния американски щат.

Засега няма повече подробности по случая.

По-рано вчера Федералното бюро за разследване (ФБР) разпространи видеозапис на маскиран въоръжен мъж, който прониква в дома на Нанси Гътри.

Дъщеря ѝ Савана Гътри, на 54 години, е водеща на популярното сутрешно предаване "Днес" по телевизия "Ен Би Си Нюз".

Съдбата на възрастната жена за момента не е ясна.

Вчера Савана Гътри каза, че вярва, че нейната майка е жива.

В дома ѝ бяха открити следи от кръв, а полицията и роднини я описаха като жена с ограничена подвижност, в крехко здраве и нуждаеща се всеки ден от животоподдържащи лекарства.

Мистериозното отвличане предизвика голям медиен интерес в САЩ.

Вчера прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит каза, че президентът Доналд Тръмп е изгледал видеозаписа с предполагаемия похитител, и призова всички онези, които разполагат с някаква информация, да се свържат с ФБР, пише БТА.

Журналистката Савана Гътри СНИМКА: РОЙТЕРС
