Сърбия е най-зле по корупция в Западните Балкани, посочва доклад

Най-лошата от Западните Балкани, а в Европа по-добра само от Беларус, Турция и Русия - това е позицията на Сърбия според Индекса за възприятие на корупцията през 2025 г., изготвен от неправителствената организация "Трансперънси интернешънъл", съобщи късно снощи сръбската телевизия "Инсайдер".

От възможни сто точки Сърбия има 33, което я поставя на 116-о място от 182 държави и територии в света. Резултатът е с девет точки под средния за света и с 29 точки по-нисък от средния за Европейския съюз.

Това е най-лошият резултат за Сърбия през последните двадесет години, отбелязва телевизия Ен 1.

Според данните позицията на Сърбия е с 45 места по-лоша от най-доброто ѝ класиране преди десет години, а за първи път тази година тя е оценена и най-зле сред страните от Западните Балкани.

Данните за корупция за 2025 г. поставят Сърбия за първи път в по-неблагоприятно положение от Босна и Херцеговина (34 точки), а в цяла Европа само Беларус (31 точки ), Турция (31 точки ) и Русия (22 точки ) имат по-слаби показатели от нея, пише в. "Данас".

Според оценката на „Трансперънси интернешънъл" „в няколко страни от Западните Балкани недостатъчните съдебни действия са една от основните пречки за успешната борба с корупцията, докато съдиите и прокурорите въпреки това стават обект на атаки от представители на правителството", предава "Инстайдер".

В тази връзка Неманя Ненадич от "Трансперанси Сърбия" коментира пред "Инсайдер" развития във връзка с Прокуратурата за организирана престъпност след разследване на предполагаеми злоупотреби от членове на сръбското правителството и по-конкретно срещу министъра на културата Никола Селакович, обвинен във фалшифициране на документи по делото по казуса с Генералния щаб на някогашната югоармия.

Глобалният списък в Индекса за възприятие на корупцията за 2025 г. е оглавен от Дания (89) и Финландия (88), докато Сомалия (9) и Южен Судан (9) са на дъното на класацията.

Класацията на „Трансперънси интернешънъл" измерва възприятието за съществуваща корупция в публичния сектор в 182 държави и територии чрез обединяване на данни от 13 независими източника. Класацията се изготвя чрез присъждане на точки от 0 до 100, където 100 е „без корупция", пише БТА.