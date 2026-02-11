Среща днес между Мицотакис – Ердоган с фокус върху 10 млрд. долара стокообмен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис провежда днес ключова среща в Анкара с президента Реджеп Ердоган.

Начало на срещата на четири очи между Мицотакис и Ердоган в президентския дворец „Бештепе" започва в 15.15 ч. По програма е предвидена официална вечеря, на която е поканен и Вселенският патриарх Вартоломей – жест, подчертаващ дипломатическото затопляне на отношенията между двете държави.

Посещението е в рамките на 6-ото заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище (HLCC) като целта е постигане на двустранен стокообмен от 10 милиарда долара.

Ще бъде обсъдено удължаване на програмата за експресни визи за турски туристи на 12 гръцки острова, както и координация по управлението на миграционните потоци и поддържане на „спокойни води" в Егейско море.

Въпреки конструктивния тон, фундаменталните спорове за континенталния шелф и морските зони остават нерешени, като Атина настоява за спазване на международното право.

Срещата се провежда в период на „дипломатическо затишие" и се насърчава от новата администрация на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп с цел стабилност в НАТО. Мицотакис подчертава, че двамата лидери имат достатъчно опит, за да управляват диалога без риск от ескалация.