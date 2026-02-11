ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш директор на ЦСКА е в ареста, катастрофирал пи...

ЕС търси бизнес партньорства в Саудитска Арабия

2864
Саудитска Арабия СНИМКА: pixabay

Посланикът на Европейския съюз (ЕС) в Саудитска Арабия Кристоф Фарно посети вчера Търговската камара на Джазан, където се срещна с нейния председател Хамед Ал-Хамрани, съобщи саудитската новинарска агенция (СПА)

Двамата разгледаха икономическите предимства на Джазан и обещаващите инвестиционни възможности в ключови сектори и обсъдиха перспективите за бъдещи партньорства в подкрепа на инвестициите и обмена на знания, с цел подобряване на бизнес средата в региона.

Посещението отразява продължаващите усилия на Търговската камара на Джазан за укрепване на международните отношения и разширяване на стратегическите партньорства, в подкрепа на устойчивото икономическо развитие и утвърждаването на региона като привлекателна инвестиционна дестинация, пише БТА.

