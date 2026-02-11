Александър Вучич: Сръбското вино няма шанс без износ на 30 млн. бутилки за Китай

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че няма да има спасение за сръбската винена индустрия, ако не започне да изнася от 15 до 30 милиона бутилки годишно за Китай, предаде РТС.

„Просто трябва да осигурим колкото се може повече износ за Китай и тогава винената индустрия ще може да оцелее", каза вчера Вучич, като добави, че производството на вино в Европа бавно намалява, а европейците все повече изсичат лозовите масиви.

Той посочи, че е невъзможно да се навлезе едновременно на френския и на италианския пазар, които, заедно със САЩ, са най-големите производители на вино в света.

„Ние сме твърде малки за нещо подобно. И затова Китай е от огромно значение за нас", подчерта Вучич.

Сръбският президент обяви вчера, че заемите за подпомагане в областта на производството на вино, бира и силни алкохолни напитки ще бъдат увеличени от 10 милиона динара (85 191,3 евро) на 20 милиона динара (170 382,6 евро).

Вучич посочи, че това са изключителни условия, които би трябвало допълнително да насърчат работата на сръбските дестилерии, винарни и пивоварни. Той добави, че през последните години Сърбия е постигнала значителен напредък както в броя и качеството на своите дестилерии, така и на своите винарни, пише БТА.