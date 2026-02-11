Европейски лидери се събират в Антверпен, за да обсъдят начини за повишаване на конкурентоспособността на ЕС

Европейски лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон се събират днес в белгийския пристанищен град Антверпен, за да представят пред представители на промишлеността идеи за повишаване на конкурентоспособността на Европа, предаде ДПА.

Очаква се Европейската индустриална среща на върха да събере около 400 представители от различни сектори.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и холандският министър-председател Дик Схоф също обявиха, че ще присъстват.

Ожесточената конкуренция, особено от страна на Китай и САЩ, тежката бюрокрация и високите цени на енергията оказват силно влияние върху европейската икономика, но идеите за решаване на тези проблеми се разминават. Мерц и Фон дер Лайен се застъпват за намаляване на административната тежест, като Европейската комисия предлага промени в съществуващото законодателство на ЕС, за да се намали бюрокрацията и да се облекчат отчетните задължения на бизнеса. Макрон обаче подкрепя идеите на европейските компании в определени случаи да се осигуряват предимства, както и да се поема съвместен дълг за стимулиране на инвестициите.

След срещата на индустрията в четвъртък ще се проведе среща на върха на Европейския съюз, насочена към икономическите предизвикателства пред блока, пише БТА.