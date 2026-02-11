ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 15% от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Над 15% от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 15,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 15,7 процента от общото количество електроенергия (1,228 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,2 процента (142 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Португалия (49,9 процента), Испания (46,9 на сто) и Германия (24 процента). В България делът e 3,3 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (366,9 гигаватчаса), Испания (341,4 гигаватчаса) и Франция (255,6 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,5 гигаватчаса, пише БТА.

