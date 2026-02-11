Египет пренарежда кабинета с фокус върху икономически растеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Египетският парламент одобри промени в правителството, насочени към ускоряване на икономическото развитие, подобряване на производителността и намаляване на припокриването между министерствата, пише в. "Иджиптшън газет".

Преустройството въвежда 13 нови и отстранява 11 министри, като на премиерския пост остава Мостафа Мадбули. Той заема поста от близо осем години, което го прави един от най-дълго управлявалите министър-председатели на Египет.

Създадена е нова длъжност на заместник министър-председател, отговарящ за икономическите въпроси, която е поверена на Хюсеин Иса, бивш председател на парламентарната комисия по бюджет и планиране.

Сред най-значимите фигури, които остават в кабинета е Ахмед Кучук, който ръководи Министерството на финансите от 2024 г., отбелязва бизнес изданието "Ентърпрайс нюз". През 18-месечния период, в който е министър той въведе солиден пакет от данъчни реформи.

Мохамед Фарид от Финансовия регулаторен орган поема Министерството на инвестициите и външната търговия от Хасан ал Хатиб.

Ахмед Ростом сменя Раня ал Машат в Министерството на планирането, което е обособено като самостоятелна институция. Той се присъединява към кабинета след 16-годишен мандат в Световната банка.

Министерството на международното сътрудничество се слива с Министерството на външните работи, което остава под ръководството на Бадр Абделати.

Отново се създава Министерството на информацията, след разпускането му през 2021 г. Ръководството му поема досегашния директор на Държавната информационна служба Диаа Рашуан.

Халед Хашем, който работи близо десетилетие в американската компания "Хъниуел" (Honeywell) е назначен за министър на индустрията на мястото на Камел ал Уазир. Самият Уазир остава министър на транспорта, като правомощията му са сведени до едно министерство.

Основните стълбове на президентския мандат за новосформирания кабинет са национална сигурност и външна политика, икономическо развитие, производство, енергетика, продоволствена сигурност и и развитие на човешкия капитал. Държавният глава Абдел Фатах ас Сиси призовава икономическия екип да работи приоритетно за намаляване на дълга, особено с наближаването на края на програмата с Международния валутен фонд (МВФ). Сред поставените цели са и постепенното увеличаване на участието на частния сектор в икономиката и проучването на нови сектори, и по-специално на технологиите и редките минерали, пише БТА.