Вселенският патриарх Вартоломей пристига в Анкара за визитата на Мицотакис

Вселенският патриарх Вартоломей ще посети Анкара днес, за да присъства на вечеря, организирана в президентския дворец в чест на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който ще направи официално посещение в Турция, съобщава агенция АНА-МПА. Поканата към Вселенския патриарх е отправена от президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, уточнява АНА-МПА.

Според съобщение на Вселенската патриаршия по време на кратката си визита в Анкара Вартоломей ще бъде придружен от митрополит Емануил от Халкедон. Двамата ще се върнат късно вечерта в седалището на Вселенската патриаршия.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще съпредседателстват днес шестата поред среща на Турско-гръцкия съвет за сътрудничество на високо равнище. В срещата ще участват и министрите на външните работи и икономиката на Турция и Гърция, както и членове на кабинетите. Предишната подобна среща се състоя в гръцката столица през 2023 г. и доведе до приемането на т.нар. Атинска декларация, пише БТА.

