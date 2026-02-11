Военната помощ за Украйна падна до най-ниското си ниво през 2025 г.

Военната помощ за Украйна е достигнала най-ниското си равнище през 2025 г. и е била осигурена почти изцяло от европейците, чиито усилия да компенсират оттеглянето на САЩ позволиха да се избегне пълно прекъсване, предаде Франс прес, като цитира изследване на германския Институт за световна икономика в Кил.

През предишната година съюзниците на Киев са отпуснали 36 милиарда евро военна помощ, което е с 14% по-малко в сравнение с предходната година (41,1 милиарда през 2024 г.). Това се казва в последната актуализация на данните на института, който отчита военната, финансовата и хуманитарната помощ, обещана и предоставена на Украйна от руското нашествие, започнало на 24 февруари 2022 г.

Военната помощ за 2025 г. е дори по-малка от отпуснатата през 2022 г., която не обхващаше пълна година.

Но с пълното прекратяване на американската помощ в началото на 2025 г., след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, подкрепата за Украйна би могла да спадне още повече. Вашингтон предоставяше около половината от военната помощ от 2022 до 2024 г.

Европейските страни положиха значителни усилия, за да запълнят тази липса, като увеличиха бюджета си с 67% през 2025 г. спрямо средната стойност за 2022–2024 г. Институтът в Кил обаче отбелязва „нарастващи различия" между различните европейски дарители, като страните от Северна и Западна Европа осигуряват около 95% от военната помощ.

Северна Европа, която представлява 8% от общия БВП на европейските страни, предоставящи помощ за Украйна, е осигурила 33% от европейската военна помощ през 2025 г., докато Южна Европа (19% от БВП) е допринесла само с 3%.

През 2025 г. част от военната помощ (3,7 млрд. евро) е била финансирана от европейците в рамките на създаден от НАТО механизъм за финансиране на закупуването на американско оръжие за Украйна. Институтът в Кил вижда в това "значително развитие" през изминалата година, което по-специално е позволило закупуването на противовъздушни батареи "Пейтриът" и ракетни системи ХАЙМАРС.

Европейските съюзници на Украйна също така правят все повече поръчки към украинската оръжейна промишленост, следвайки примера на Дания, която започна тази тенденция през 2024 г. Според Института в Кил производствените мощности на Украйна в областта на отбраната "са нараснали 35 пъти" от 2022 г. насам, но финансовите възможности на Киев са недостатъчни, за да поддържат украинските оръжейни заводи на пълни обороти. Поръчките от 11 европейски държави през 2025 г. са позволили да се запълни този недостиг.

През втората половина на 2025 г. рекордните 22% от покупките на оръжие за Украйна са били насочени към украински заводи, пише БТА.