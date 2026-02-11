ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фон дер Лайен: ЕС трябва да завърши единния пазар до 2028 г.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен СНИМКА: РОЙТЕРС

Европейският съюз трябва да завърши изграждането на единния си пазар до края на 2028 г., като това включва и окончателното оформяне на енергийния съюз, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изказване пред Европейския парламент.

По думите ѝ завършването на единния пазар означава премахване на оставащите бариери пред свободното движение на капитали, услуги и енергия, както и създаването на по-дълбок и ликвиден европейски капиталов пазар. „Европа се нуждае от един голям, дълбок и ликвиден капиталов пазар. В момента той е прекалено фрагментиран", посочи тя.

Фон дер Лайен подчерта, че Комисията ще настоява за обща пътна карта за завършване на единния пазар до 2028 г., която да бъде подкрепена на предстоящото заседание на Европейския съвет на 3 март. Тя допълни, че планът ѝ е напредъкът да бъде ускорен още до 2027 г., за да може ЕС да се утвърди като „единен глобален пазар", пише БТА.

