Годишнина от революцията в Иран на фона на протести и напрежение със САЩ

Иран отбеляза 47-ата годишнина от Ислямската революция от 1979 г., докато теократичното управление на страната остава под натиск както от страна на американския президент Доналд Тръмп, който предложи да изпрати още един самолетоносач в Близкия изток, така и от страна на обществеността, която гневно осъжда кървавите репресии на властите срещу участниците в националните протести, съобщи Асошиейтед прес.

Иран е в процес на преговори със САЩ относно ядрената си програма, но все още не е ясно дали ще бъде постигнато споразумение. Междувременно Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) от месеци не може да инспектира и провери ядрените запаси на Иран.

По време на церемонията по повод годишнината от революцията иранският президент Масуд Пезешкиан се извини на "всички засегнати" от протестите в цялата страна и от кървавото им потушаване, като осъди неопределената "западна пропаганда" около протестите.

Пезешкиан заяви, че разбира "голямата скръб", изпитана от хората по време на протестите и репресиите, без да признае директно участието на иранските сили за сигурност в кръвопролитието.

"Срамуваме се пред народа и сме длъжни да помогнем на всички, които са пострадали от тези инциденти", заяви Пезешкиан. "Не търсим конфронтация с народа", увери той.

Президентът също така настоя, че неговата страна "Не се стреми към ядрени оръжия и е готова за всякакъв вид проверка".

Като израз на ескалиращия натиск на Иран Тръмп предложи втори самолетоносач да бъде разположен в региона. Това предложение идва в момент, в който израелският премиер Бенямин Нетаняху, отдавна известен като ястреб по отношение на Иран, е на посещение във Вашингтон, за да подтикне САЩ да изиска възможно най-строги условия при евентуално споразумение с Техеран в рамките на новите преговори, които сега са в ход.

Същевременно днес по иранската държавна телевизия бяха излъчиха кадри с десетки хиляди хора, излезли по улиците в цялата страна, за да подкрепят теократичния режим и 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей. Но вчера вечерта, докато организираната от властите заря осветяваше небето, от някои жилища в Техеран се чуха викове: "Смърт на диктатора!", отбелязва АП.

По улиците хората носеха снимки на Хаменеи и на аятолах Рухолах Хомейни, основател на Ислямската република и развяваха ирански и палестински знамена. Някои скандираха "Смърт на Америка!" и "Смърт на Израел!", пише БТА.