Киргизстан и Русия обсъдиха сътрудничество в здравеопазването

Киргизстанският министър на здравеопазването Канибек Досмамбетов се срещна с руския си колега Михаил Мурашко, съобщи Министерството на здравеопазването, цитирано от киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

По време на разговорите киргизстанската страна изрази интерес към разработването на съвместни проекти във високотехнологичната медицина, включително създаването на център по нуклеарна медицина в Киргизстан със собствено производство на циклотрон и радиофармацевтици.

Отбелязва се, че инициативите за създаването на центъра са включени в държавните планове за развитие на страната. Планът предвижда поетапно разработване на нормативната рамка, подписване на договори и започване на проектиране през 2026 г., с целева дата за завършване през 2030 г.

Страните също обсъдиха формати на сътрудничество, включително експертна и технологична подкрепа, достъп до оборудване, технологии и методологични решения, въз основа на взаимни интереси и възможности, пише БТА.