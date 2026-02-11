Министърът на търговията на САЩ призна за срещи с Епстийн

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник призна при изслушване в Конгреса снощи, че няколко пъти се е срещал със скандалния финансист Джефри Епстийн, предаде ДПА.

Пред сенатска комисия Лътник призна, че е разменял мейли и се е срещал с Епстийн, включително е посещавал частния му остров през 2012 г. със семейството си, където са обядвали.

По всичко изглежда, че думите на Лътник противоречат на по-ранни негови изявления, тъй като той заяви в подкаст миналата година, че през 2005 г. е решил никога повече да не се намира в една стая с Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., след като бе осъден за сексуални престъпления. Визита на острова обаче се е състояла през 2012 г., няколко години след осъждането на Епстийн през 2008 година.

Лътник каза пред сенаторите, че не е имал кой знае какви контакти с Епстийн, който е бил негов съсед в Ню Йорк, преди да заеме правителствен пост.

Законодателите повдигнаха въпроси и относно бележка, в която се споменава, че Епстийн е искал да се срещне с бавачка, работеща за семейството на Лътник. Министърът каза, че не знае за какво става дума и добави, че това няма нищо общо с него.

Към Лътник бяха отправени призиви да подаде оставка заради контактите му с Епстийн. Търговският министър е споменат многократно в неотдавна разсекретените файлове на Епстийн, макар че това само по себе си не означава, че е извършил нещо нередно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера изрази подкрепата си за Лътник, пише БТА.