Армения премахва пластмасовите опаковки за еднократна употреба

Заместник-министърът на околната среда Ара Макърчан представи в парламента законопроект в Закона за търговията и услугите, който предвижда забрана на полиетиленовите торбички и редица пластмасови стоки за еднократна употреба от 1 януари 2027 г., съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

По думите му предложенията са част от правителствената програма за постепенно ограничаване и последваща пълна забрана на продуктите от пластмаса за еднократна употреба. Законопроектът е съобразен и с директивите на Европейския съюз за намаляване на вредното въздействие на пластмасовите продукти върху околната среда, пише БТА.

Съгласно законопроекта от 1 януари следващата година ще бъде забранена продажбата и предлагането на полиетиленови торби и пликове, както и на съдове и прибори за еднократна употреба от пластмаса и стиропор. Забраната ще важи за търговски обекти, заведения за обществено хранене, всякакви прояви и изложения, както и за продажби на открито или чрез мобилни магазини.

При нарушение на забраната първото провинение ще води до предупреждение, а при повторно или последващо нарушение ще се налага глоба в размер между 100 000 и 150 000 арменски драма (224-336 евро).

Заместник-министърът подчерта, че ограничаването на пластмасата за еднократна употреба има не само екологично, но и политическо и икономическо значение.

"Преди провеждането на 17-ата сесия на Конференцията на страните от Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КОП17) през октомври в Ереван, Армения трябва да се представи като отговорна държава, ангажирана с принципите на устойчивото развитие", заяви министърът.