България изплува покрай санкциониран руски олигарх и проекта за Белия дом

Новият председател на Комисията по изящни изкуства на САЩ Родни Мимс Кук-младши, който ръководи надзора върху проекта за новата бална зала на Белия дом, е свързан с фондация, чието име се преплита и с България. Белгийският бизнесмен Пиер Луврие, собственик на фондацията, през годините е участвал в инвестиционен проект у нас заедно с санкционирания руски олигарх Константин Малофеев, съобщи Intelligence Online.

Новоизбраният председател на Комисията по изящни изкуства на САЩ (CFA) Родни Мимс Кук вероятно ще има сериозна работа по проекта на президента Доналд Тръмп за балната зала на Белия дом, който CFA наблюдава.

Но Кук също така играе дискретна роля в света на международната дипломация и е работил с фигури, чиито връзки с други представители на администрацията на Тръмп са породили противоречия. В момента Кук е посочен като член на консултативния съвет на Clementy Schuman Legacy Foundation (CSLF, преди известна като Clementy Foundation). Тази фондация е една от няколко компании, собственост на белгийския бизнесмен Пиер Луврие, групирани под Clementy Group. Според „Ню Йорк Таймс" Луврие е бил под наблюдение на ФБР заради руските си връзки, въпреки че нито той, нито неговата фондация са били посочени поименно в статията.

Всъщност фондацията на Луврие беше във фокуса на вниманието на американски сенатори по време на утвърждаването на директора на Националното разузнаване Тулси Габард. Американският сенатор Марк Уорнър, демократ и водещ член на Сенатската специална комисия по разузнаването, беше разпитвал Габард по време на нейното изслушване за утвърждаване миналата година относно пътуване, което тя е предприела през 2024 г. до Ватикана, финансирано от фондацията на Луврие. Габард заяви, че е била поканена от бившия началник на кабинета на Белия дом при Тръмп Мик Мълвани, който също е бил част от Clementy Group.

Информацията онлайн за Луврие от 2015 г. насам е фокусирана върху инвестиционен проект, в който той е участвал в България заедно с руския олигарх Константин Малофеев. Малофеев е привърженик на панславизма и пламенен православен християнин. Той е обект на американски и европейски санкции за финансиране на дейности на Кремъл в Украйна от 2014 г. насам. Същата година фондът CFG Capital на Луврие подписа партньорско споразумение с Marshall Capital на Малофеев, въпреки че проектът така и не беше реализиран. Луврие винаги е отричал каквато и да е връзка с Малофеев.

CSLF – промоутър на мир в Украйна?

Не е ясно как Кук е станал свързан с CSLF, но името му за първи път се появява на уебсайта на организацията през януари 2025 г. Intelligence Online разбира, че Луврие и CSLF са продължили да организират събития във Ватикана и на други места, където се опитват да популяризират така наречени мирни планове за разрешаване на войната между Русия и Украйна. Дейността на Луврие обаче продължава да бъде под наблюдение. Миналия месец той е бил задържан на летище „Хийтроу" в Лондон и разпитван за работата си. След това е бил освободен и не е ясно дали някога е бил обвинен.

Също през януари Кук се е срещнал с представители на CSLF в Париж и Лондон, за да обсъдят мирни предложения, според публикации в Instagram на Мария Грация Ричиарди, италиански адвокат и юридически съветник на CSLF. Кук не е отговорил на въпроси относно дейността си с CSLF.

Дипломатическите усилия на Кук се простират и в Азия чрез Shin Dae-Yong Global Peace Institute (SDY), на който той е председател. SDY е кръстен на д-р Шин Де-Йонг, корейско-американски бизнесмен, който притежава отбранителната компания DSE Inc.

Представители на SDY също са били забелязвани да се появяват във Ватикана, за да провеждат мирни разговори по различни глобални въпроси, съобщава БГНЕС.