КМГ: Перлени топчета с месо (Видео)

Днес ще приготвя перлени топчета с месо. Това е класическо китайско ястие, което се приготвя със свинска кайма и лепкав ориз. Тези своеобразни кюфтенца наподобяват красиви перли. Те са меки и вкусни, не твърде мазни, и се харесват както от малки, така и от големи. Тъй като топчетата са кръгли, а оризът е лепкав, те символизират събиране на хората около масата и пълна хармония. Нека да започваме!

Списък с продукти:

• Свинско месо (400-500 г)

• Корен от лотос 150 г.

• Лепкав ориз (100-150 г, накиснат предварително)

• Лук (1 стрък)

• Джинджифил (малко парче)

• Соев сос (1-2 с.л.)

• Сос от стриди (1 с.л.)

• Алкохол за готвене (ляодзиу) (1 с.л.)

• Бял пипер (на вкус)

• Сол (на вкус)

Стъпки за приготвяне:

Подготовка на ориза:

Накиснете лепкавия ориз за 2-4 часа до една нощ, докато стане мек и блестящ. Изцедете и оставете настрани.

Приготвяне на месото:

Свинската кайма се поставя в купа. Добавете нарязания лук, след което разбийте яйце и добавете соевия сос, соса от стриди, алкохола за готвене, солта и белия пипер. Разбъркайте добре, докато се получи хомогенна смес. Добавете нарязания корен от лотос, разбъркайте добре.

Формиране на топчетата:

Вземете малко от сместа и я оформете на топчета с диаметър около 3-4 см. След това ги оваляйте в накиснатия ориз, като леко ги притискате, за да се залепи добре оризът.

Приготвяне на пара:

Сложете вода в тенджера за готвене на пара и я загрейте. Когато водата заври, поставете топчетата в кошницата, покрийте с капак и гответе на среден огън за 15-20 минути, докато оризът омекне и месото е напълно сварено.

Приготвяне за сервиране:

Извадете топчетата от парата и ги поставете в чиния.