КМГ: Перлени топчета с месо (Видео)

Днес ще приготвя перлени топчета с месо. Това е класическо китайско ястие, което се приготвя със свинска кайма и лепкав ориз. Тези своеобразни кюфтенца наподобяват красиви перли. Те са меки и вкусни, не твърде мазни, и се харесват както от малки, така и от големи. Тъй като топчетата са кръгли, а оризът е лепкав, те символизират събиране на хората около масата и пълна хармония. Нека да започваме!
Списък с продукти:
• Свинско месо (400-500 г)
• Корен от лотос 150 г.
• Лепкав ориз (100-150 г, накиснат предварително)
• Лук (1 стрък)
• Джинджифил (малко парче)
• Соев сос (1-2 с.л.)
• Сос от стриди (1 с.л.)
• Алкохол за готвене (ляодзиу) (1 с.л.)
• Бял пипер (на вкус)
• Сол (на вкус)
Стъпки за приготвяне:
Подготовка на ориза:
Накиснете лепкавия ориз за 2-4 часа до една нощ, докато стане мек и блестящ. Изцедете и оставете настрани.
Приготвяне на месото:
Свинската кайма се поставя в купа. Добавете нарязания лук, след което разбийте яйце и добавете соевия сос, соса от стриди, алкохола за готвене, солта и белия пипер. Разбъркайте добре, докато се получи хомогенна смес. Добавете нарязания корен от лотос, разбъркайте добре.
Формиране на топчетата:
Вземете малко от сместа и я оформете на топчета с диаметър около 3-4 см. След това ги оваляйте в накиснатия ориз, като леко ги притискате, за да се залепи добре оризът.
Приготвяне на пара:
Сложете вода в тенджера за готвене на пара и я загрейте. Когато водата заври, поставете топчетата в кошницата, покрийте с капак и гответе на среден огън за 15-20 минути, докато оризът омекне и месото е напълно сварено.
Приготвяне за сервиране:
Извадете топчетата от парата и ги поставете в чиния.
