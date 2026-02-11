ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Общият брой на товарните влакове Китай-Европа, отпътували от района на Големия залив, надхвърля 5000

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Товарният влак X8426, който днес замина от Гуанджоу към Полша, е влакова композиция номер 5000, която тръгва от района на Големия залив на Гуандун-Хонконг-Макао по жп коридорите Китай-Европа. Влакът превозва висококачествено електронно оборудване, компоненти за превозни средства с нова енергия и други стоки. Той отбелязва голямо постижение за сектора, който от 2013 г. започва превоза на карго по жп коридорите към Европа, съобщи КМГ. 

Товарните влакове между Китай и Европа в района на Големия залив са превозили стоки на стойност над 200 милиарда юана с тонаж от 2,8 милиона тона. В момента отпътуват над 30 влака седмично, обслужвайки над 6000 предприятия. Изградена е транспортна мрежа с висока гъстота, свързваща района на Големия залив с над 20 евразийски града от Германия, Полша, Русия и други страни, превръщайки се в „златен канал" за търговски и икономически обмен между Азия и Европа. Продължаващото увеличаване на честотата на товарните влакове между Китай и Европа демонстрира отвореността, жизнеността и логистичните възможности на региона.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

