Лондон удвоява войските си в Норвегия

Броят на британските военнослужещи в Норвегия ще се увеличи двойно като част от усилията за укрепване на отбраната в Арктическия район срещу Русия, предадоха "Пи Ей Мидия" и ДПА.

"Изискванията в областта на отбраната стават все повече, а Русия представлява най-голямата заплаха за сигурността на Арктика и полярния регион от времето на Студената война насам", подчерта министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли.

"Броят на британските военнослужещи, разположени в Норвегия ще се увеличи двойно в рамките на три години, като от сегашните 1000 те ще станат 2000 военнослужещи", уточни Хийли.

"Виждаме как Путин бързо възстановява военното си присъствие в региона, като това означава, че той отваря отново бази от времето на Студената война", допълни министърът на отбраната, пише БТА.

Изявленията на министъра бяха отправени при посещението му на базата "Викинг" на Кралската морска пехота в норвежкия арктически регион.

Хийли ще ангажира сили в мисията на НАТО "Арктически страж", която има за цел да подобри сигурността в региона поради амбициите на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия. Той ще трябва да потвърди участието на британските сили в мисията днес.

Обещанията за укрепване на отбраната на арктическия регион бяха поети, след като бившият началник на британския генерален щаб генерал Ник Картър призова за по-голямо европейско сътрудничество за възпирането на Русия и подкрепата на Украйна.

"Наясно сме, че Русия чрез нейната разузнавателна служба ГРУ е начело на кампанията за саботаж и диверсия в Европа, която включва и нахлувания във въздушното пространство на НАТО. Сега трябва да успеем да направим тази кампания по-трудоемка, защото иначе тя ще продължи", изтъква Картър в документ за Института Тони Блеър за глобална промяна.