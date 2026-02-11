КМГ: Американският министър на търговията призна, че е имал няколко срещи с Джефри Епстийн

На вчерашното изслушване в Сената американският министър на търговията Хауърд Лутник призна, че той и Епстийн са били съседи в Ню Йорк през 2005 г. и са се срещали по това време. През следващите 14 години двамата са се срещали още два пъти. Въпреки това, по време на телевизионно предаване миналата година Лутник категорично заяви, че контактите му с Епстийн са били ограничени до един. Това на практика представлява признание, че предишното му твърдение за „единствена среща с Епстийн" е било невярно, пише КМГ.

Лутник е въвлечен в медийно фиаско, след като Министерството на правосъдието на САЩ наскоро публикува пакет от нови документи, свързани с Епстийн. Няколко членове на Конгреса обвиниха министъра, че „лъже", като заявиха, че „не е подходящ за поста министър на търговията и трябва да подаде оставка незабавно". Според медийна информация, когато Тръмп е бил информиран за документите по делото Епстийн, в които се споменават Лутник и други лица, той е коментирал: „Мисля, че всичко е наред. В противен случай щеше да е водеща новина".