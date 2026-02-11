Отломки от руски дрон изплуваха в Черно море в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отломки от дрон изплуваха на брега на Черно море в турската провинция Орду във вторник, 10 февруари. Първоначалният анализ сочи, че обектът е руски дрон "Геран-2" (Geran-2), базиран на иранския дрон-камикадзе "Шахед-136" (Shahed-136), съобщи информационният сайт „Тюркийе тудей".

Граждани забелязали обекта на брега и сигнализирали за него на спешния телефон 112, пише БТА.

Полицейските екипи, изпратени на мястото, проведоха проверка и потвърдиха, че отломките принадлежат на безпилотен летателен апарат.

Разследването на инцидента продължава, посочва „Тюркийе тудей".