Камион блъсна пресичащ тийнейджър в Асеновград

Отломки от руски дрон изплуваха в Черно море в Турция

Отломки от дрон изплуваха на брега на Черно море в турската провинция Орду във вторник, 10 февруари. Първоначалният анализ сочи, че обектът е руски дрон "Геран-2" (Geran-2), базиран на иранския дрон-камикадзе "Шахед-136" (Shahed-136), съобщи информационният сайт „Тюркийе тудей".

Граждани забелязали обекта на брега и сигнализирали за него на спешния телефон 112, пише БТА.

Полицейските екипи, изпратени на мястото, проведоха проверка и потвърдиха, че отломките принадлежат на безпилотен летателен апарат.

Разследването на инцидента продължава, посочва „Тюркийе тудей".

