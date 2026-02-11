ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Службите ще отговарят на депутатите за шестте труп...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22266371 www.24chasa.bg

КМГ: Безвизовите политики подпомагат популярността на Китай в глобалните социални мрежи

1416
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Напоследък видеоклипове, показващи китайския начин на живот, стават изключително популярни в големите световни социални медии. Дори излезе официална тенденция, наречена „Ставам китаец".

Привлекателността на Китай като глобалната туристическа дестинация продължава да нараства. С наближаването на Годината на Коня тази възходяща тенденция продължава. Видеоклипове и снимки, показвайки „празнуването на Китайската нова година в Китай" събират много гледания онлайн. Все повече чуждестранни туристи избират да се впуснат в китайското културно преживяване, потопено в празничната атмосфера на идващия Пролетен фестивал, съобщава КМГ. 

Нарастващата популярност на този тренд сред международните туристи се дължи в голяма степен на безвизовата политика за страната, позволяваща по-удобно пътуване за кратки периоди от време. До 2025 г. броят на страните, ползващи се с едностранно безвизово пътуване до Китай, се увеличи до 48, а броят на страните с реципрочни безвизови споразумения е 29.

СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ
СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание