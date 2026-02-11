КМГ: Китайската централна банка ще поддържа умерена парична политика

Китайската централна банка обяви, че ще продължи да прилага умерено разхлабена парична политика, насочена към подкрепа на стабилния икономически растеж и постепенното възстановяване на ценовите равнища. Тя ще продължава да съобразява интензитета, темпа и времето на мерките си с променящите се вътрешни и външни икономически и финансови условия, както и с развитието на пазарите.

През 2025 г. общите финансови агрегати са нараснали с относително бързи темпове, като структурата на кредитирането е продължила да се подобрява. Отпускането на заеми в приоритетни сфери, в това число технологии, зелено развитие, приобщаващо финансиране, грижи за възрастните хора и дигиталната икономика, е изпреварило общия ръст на кредитите, пише КМГ.

В перспектива Китайската народна банка ще засили финансовата подкрепа за ключови области като вътрешното търсене, технологичните иновации и микро-, малките и средните предприятия.