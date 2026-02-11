ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Службите ще отговарят на депутатите за шестте труп...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22266414 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската централна банка ще поддържа умерена парична политика

КМГ

1556
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската централна банка обяви, че ще продължи да прилага умерено разхлабена парична политика, насочена към подкрепа на стабилния икономически растеж и постепенното възстановяване на ценовите равнища. Тя ще продължава да съобразява интензитета, темпа и времето на мерките си с променящите се вътрешни и външни икономически и финансови условия, както и с развитието на пазарите.

През 2025 г. общите финансови агрегати са нараснали с относително бързи темпове, като структурата на кредитирането е продължила да се подобрява. Отпускането на заеми в приоритетни сфери, в това число технологии, зелено развитие, приобщаващо финансиране, грижи за възрастните хора и дигиталната икономика, е изпреварило общия ръст на кредитите, пише КМГ. 

В перспектива Китайската народна банка ще засили финансовата подкрепа за ключови области като вътрешното търсене, технологичните иновации и микро-, малките и средните предприятия.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание