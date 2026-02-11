КМГ: Представен беше анимационният филм „Пътуване за събиране“

На 10 февруари 2026 г. в Пекин се проведе пресконференция за „Пътуване за събиране" - първият анимационен филм на Китай, изцяло генериран от изкуствен интелект. Проектът е съвместно ръководен от Централния комитет на Революционния комитет на китайския Гоминдан и Китайската медийна група.

Анимационният филм „Пътуване за събиране" започва прожекции на 28 февруари. Като първи анимационен филм, направен чрез изкуствен интелект в Китай, той използва съвременни технологии, за да интерпретира споделената емоционална тема за „съединението" в китайската култура. Чрез историята на Туандзай и Юенниу, филмът обединява общите национални чувства от двете страни на Тайванския проток, артистично предавайки дълбокия копнеж на сънародниците от двете страни по семейство и родина, пише КМГ.