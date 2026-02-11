Съставът на новия нидерландски кабинет беше основно сформиран. Забелязва се, че някои от неговите членове открито изявяват неприятелски мнения относно Китай, след като силовото изземване на имуществото на финансираната от Китай компания Nexperia Semiconductors предизвика дипломатическа криза. През 2021 г. Китай дори наложи официални санкции върху един от членовете на новия кабинет.

В тази връзка говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен заяви, че Китай и Нидерландия са важни световни икономики и взаимни партньори. Дълго време двете страни се придържаха към духа на откритост и прагматизъм, насърчаваха взаимноизгодното сътрудничество и донасяха благополучие на народите на двете страни. Това отговаря на общите интереси, както и допринася за развитието на отношенията между Китай и ЕС и стабилността на глобалното производство и веригата на доставки.

„Надявам се и вярвам, че новото правителство на Нидерландия ще продължи да се придържа към обективен и рационален подход към диалога и ще работи с Китай за насърчаване на устойчивото развитие на двустранните отношения.", пише КМГ.