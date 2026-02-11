ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета операция за Линдзи Вон, успешна е

КМГ: Водещите провинции формират над 62% от икономическия растеж

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Десетте водещи китайски провинции по размер на брутния вътрешен продукт са допринесли с 62,2 процента за общия икономически растеж на страната през 2025 г., показват публикувани последни официални данни.

Сред тях са икономически силни региони като Гуандун, Дзянсу и Шандун, които заедно са повишили националния растеж с 3,1 процентни пункта.

Съвкупният брутен вътрешен продукт на тези десет района е достигнал приблизително 85,5 трилиона юана, което подчертава ключовата им роля за устойчивото развитие на китайската икономика, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

