КМГ: Водещите провинции формират над 62% от икономическия растеж

Десетте водещи китайски провинции по размер на брутния вътрешен продукт са допринесли с 62,2 процента за общия икономически растеж на страната през 2025 г., показват публикувани последни официални данни.

Сред тях са икономически силни региони като Гуандун, Дзянсу и Шандун, които заедно са повишили националния растеж с 3,1 процентни пункта.

Съвкупният брутен вътрешен продукт на тези десет района е достигнал приблизително 85,5 трилиона юана, което подчертава ключовата им роля за устойчивото развитие на китайската икономика, пише КМГ.