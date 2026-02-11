ЕК представи план за противодействие на заплахите за сигурността на ЕС, породени от дронове

Европейската комисия представи план за действие в отговор на нарастващите заплахи за сигурността на ЕС, породени от безпилотни летателни апарати Планът е предназначен да подкрепя държавите членки чрез координирани действия, допълващи националните мерки, и е насочен към ключови приоритети: повишаване на готовността, повишаване на капацитета за откриване, координиране на ответните действия и укрепване на отбранителната готовност на ЕС. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Планът за действие предлага координирано гражданско-военно промишлено картографиране с цел привличане на инвестиции и насърчаване на иновациите и оперативната съвместимост. В него също така се предлага засилен капацитет за изпитване на дронове за противодействие чрез нов европейски център за високи постижения в борбата с безпилотните летателни апарати, както и разработване на схема за сертифициране на системи за противодействие.

Комисията ще отправи покана към заинтересованите държави да обединят усилията си в областта на обществените поръчки и внедряването на системи за противодействие на безпилотни летателни апарати. Тя също така ще подкрепи разработването на суверенни европейски системи за „командване и контрол", задвижвани от ИИ, и ще разгледа възможността за създаване на екипи за бързо реагиране при извънредни ситуации с дронове с цел по-голяма солидарност между държавите членки.