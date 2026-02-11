Испанският премиер: Жп системата на страната е една от най-добрите в света

Премиерът на Испания Педро Санчес призова да не се дезинформира обществото и да не се всява страх, като се казва, че испанската железопътна система е в упадък или не е безопасна, защото това не е вярно.

"Тя не е съвършена, има значителни недостатъци, особено в определени райони, има много работа за вършене и много за подобряване, в това всички можем да се съгласим", призна Санчес за испанската жп мрежа, но добави, че тя е "една от най-добрите в света", според Деветия доклад на Европейската комисия за железопътните оператори.

Испанският премиер Педро Санчес заяви днес, че изпълнителната власт "ще разследва строго" и ще предприеме "всички необходими мерки", за да не се повторят трагедии като железопътните катастрофи в Южна Испания, при които загинаха 47 души, съобщиха агенция ЕФЕ и испанската обществена телевизия. Той обеща също "да потърси справедливост", ако това "е необходимо и уместно", пише БТА.

Санчес направи тези изявления пред парламента, където се яви по собствено желание на първото заседание за годината, за да даде обяснения за последните железопътни инциденти.

"Държавата като цяло прави и ще направи всичко, което е по силите ни, за да помогне" на жертвите, подчерта той. След като се установи какво точно е довело до инцидента, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да не се повтарят подобни трагедии.

Испания разполага с мрежа от 15 700 километра жп линии, петата по дължина на европейския континент, 4500 от които са високоскоростни. Това я поставя след Китай, но пред големи икономики като САЩ, Япония или Германия, отбелязва испанската обществена телевизия.