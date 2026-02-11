ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Стоичков взема дял от румънски клуб

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22267112 www.24chasa.bg

Френски министър: Възмутен съм, че наш дипломат е замесен в досиетата"Епстийн"

2552
Жан-Ноел Баро Снимка: 24 часа

Министърът на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро заяви днес, че е смутен и възмутен от разкрити факти около френския дипломат Фабрис Едан, чието име се появява на няколко пъти в разсекретените досиетата "Епстийн", предаде Франс прес.

"Когато научих за тази информация, бях смутен и направих това, което всеки на моето място би предприел - подадох сигнал до съдебните власти и започнах административно разследване, както и дисциплинарна процедура", заяви министърът пред радио Ер Те Ел.

Той увери, че е узнал за разкритата информация едва вчера и тя го е възмутила, пише БТА.

"Изнесените факти са много сериозни", допълни Баро. "Забранявам ви обаче да правите внушения, че това би опетнило репутацията на служителите на Министерството на външните работи, които нямат нищо общо със случая", заяви министърът, като поясни, че въпреки това "не изключва" възможността и други френски дипломати да са замесени.

Понастоящем Фабрис Едан е "секретар по въпросите на външната политика в неплатен отпуск по лични причини", написа външният министър в социалната мрежа "Екс". Едан е работил в енергийната компания "Анжи" (Engie), от която е уволнен поради разкритията в медиите, съобщава предприятието пред журналисти на АФП.

Според документите, до които АФП е получила достъп, Фабрис Едан е изпратил десетки имейли в продължение на няколко години до бизнесмена и сексуален престъпник Джефри Епстийн, починал в затвора през 2019 г.

Жан-Ноел Баро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание