Белгия осъди новите израелски мерки на Западния бряг

Белгийският външен министър Максим Прево осъди обявените неотдавна мерки на израелското правителство за засилване на контрола върху окупирания Западен бряг, предаде агенция Белга.

"Мир може да бъде постигнат само чрез спазване на закона и взаимно уважение", написа Прево в социалната мрежа "Екс".

Преди дни Израел обяви серия от стъпки, които ще разширят контрола му върху зони от територията и ще улеснят закупуването на земя с цел разширяване на израелските селища. Плановете включват също поемане на контрол върху религиозни обекти.

Прево заяви, че новите мерки нарушават международното право. "Такива действия противоречат на международното право, на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и на консултативното становище на Международния съд", каза той, подчертавайки, че зачитането на закона е от съществено значение за постигането на траен мир.

Политиката на израелското правителство на Западния бряг многократно е била обект на международна критика, тъй като според редица държави тя подкопава перспективите за решение с две държави, пише БТА.

В понеделник осем арабски и ислямски страни, сред които Египет, Катар, Турция и Обединените арабски емирства, заявиха, че Израел "ускорява опитите за незаконно анексиране и разселване на палестинския народ".

САЩ, един от най-близките съюзници на Израел, също изразиха несъгласие с решението. "Стабилността на Западния бряг гарантира сигурността на Израел и е в съответствие с целта на тази администрация за постигане на мир в региона", заяви служител на Белия дом.

Очаква се израелският премиер Бенямин Нетаняху да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп днес във Вашингтон.