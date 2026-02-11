В Полша обвиниха 18-годишен, че подготвял атака срещу училище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Полша бяха повдигнати обвинения срещу 18-годишен младеж за подготовка на атака срещу училище, вдъхновен от "Ислямска държава" (ИД), съобщи говорителят на специалните служби Яцек Добжински, предаде Ройтерс.

Полша не била жертва на никакви атаки, свързани с ИД, но полските власти са в състояние на тревога след увеличаване на опитите за саботаж, включително на железопътния транспорт, откакто Русия нападна Украйна през 2022 г., пише БТА.

"Прокуратурата обвинява младия мъж в публично подбуждане чрез интернет към насилие и омраза на основата на национални и религиозни различия, както и в подготовка на атака в края на 2024/2025 г.", написа Добжински в "Екс".

Той каза, че разследването е установило, че мъжът е "събирал информация за оръжия, експлозиви, запалителни и токсични вещества, планове за производството на бомби, методи на действие и оборудване, както и методи за създаване, поставяне и детониране на експлозивни заряди и техники за извършване на атаки".

Добжински каза, че записките на мъжа показват, че той е планирал атака срещу училище в югоизточната област Подкарпатие.

Ако обвиняемият бъде признат за виновен, той може да получи до 18 години затвор, каза Добжински.

Той не спомена как обвиняемият е отговорил на обвиненията.

През декември в Полша беше задържан 19-годишен студент, заподозрян в опит да установи контакти с ИД. Той беше обвинен, че подготвял атака срещу коледен базар, припомня Ройтерс.

