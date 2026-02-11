Лавров: Москва ще спазва Нов СТАРТ, ако и САЩ го спазват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският външен министър Сергей Лавров увери, че Москва ще продължи да спазва ограниченията, наложени на ядрения ѝ арсенал, въпреки неотдавнашното изтичане на договора Нов СТАРТ, при условие, че и САЩ правят същото, предадоха Франс прес и ТАСС.

Тези ограничения "ще останат в сила, но само докато САЩ не надхвърлят ограниченията, посочени" в договора, заяви Лавров пред депутатите в Държавната дума - долната камара на руския парламент.

Москва "ще действа отговорно и обмислено, въз основа на анализ на американската военна политика и анализ на общата ситуация в стратегическата област", добави той.

Русия и САЩ притежават най-големите арсенали от ядрени оръжия в света. След изтичането на договора Нов СТАРТ в началото на февруари, двете сили вече не са обвързани с никакъв договор за ядрено разоръжаване, пише БТА.

Кремъл обаче обяви миналата седмица, че Москва и Вашингтон са се споразумели да поддържат "отговорен" подход и да продължат преговорите по въпроса.

Договорът Нов СТАРТ, подписан през 2010 г. между Русия и САЩ, ограничаваше броя на разположените стратегически ракети и ядрени глави. Той изтече на 5 февруари, след като американският президент Доналд Тръмп не реагира на предложението на Москва за удължаването му, припомня АФП.

Тръмп призова за "нов, подобрен и модернизиран договор" с Русия, като смята, че Нов СТАРТ е бил "зле договорен" от администрацията на Барак Обама по това време. Вашингтон отдавна желае да включи Китай във всички бъдещи дискусии, което Пекин отхвърля с аргумента, че неговият ядрен арсенал, макар и в процес на развитие, остава в по-малък мащаб.

Русия ще предприеме "адекватни контрамерки, включително от военно-технически характер", ако западните страни засилят военното си присъствие в Гренландия, предупреди още Лавров в изказването си в Думата.

Москва ще продължи да отстоява истината и правата на Крим, Донбас и Луганск да определят сами своята съдба в единство с Русия, подчерта Лавров пред депутатите.