Лавров: Москва ще спазва Нов СТАРТ, ако и САЩ го спазват

Руският външен министър Сергей Лавров увери, че Москва ще продължи да спазва ограниченията, наложени на ядрения ѝ арсенал, въпреки неотдавнашното изтичане на договора Нов СТАРТ, при условие, че и САЩ правят същото, предадоха Франс прес и ТАСС.
Тези ограничения "ще останат в сила, но само докато САЩ не надхвърлят ограниченията, посочени" в договора, заяви Лавров пред депутатите в Държавната дума - долната камара на руския парламент.
Москва "ще действа отговорно и обмислено, въз основа на анализ на американската военна политика и анализ на общата ситуация в стратегическата област", добави той.
Русия и САЩ притежават най-големите арсенали от ядрени оръжия в света. След изтичането на договора Нов СТАРТ в началото на февруари, двете сили вече не са обвързани с никакъв договор за ядрено разоръжаване, пише БТА.
Кремъл обаче обяви миналата седмица, че Москва и Вашингтон са се споразумели да поддържат "отговорен" подход и да продължат преговорите по въпроса.
Договорът Нов СТАРТ, подписан през 2010 г. между Русия и САЩ, ограничаваше броя на разположените стратегически ракети и ядрени глави. Той изтече на 5 февруари, след като американският президент Доналд Тръмп не реагира на предложението на Москва за удължаването му, припомня АФП.
Тръмп призова за "нов, подобрен и модернизиран договор" с Русия, като смята, че Нов СТАРТ е бил "зле договорен" от администрацията на Барак Обама по това време. Вашингтон отдавна желае да включи Китай във всички бъдещи дискусии, което Пекин отхвърля с аргумента, че неговият ядрен арсенал, макар и в процес на развитие, остава в по-малък мащаб.
Русия ще предприеме "адекватни контрамерки, включително от военно-технически характер", ако западните страни засилят военното си присъствие в Гренландия, предупреди още Лавров в изказването си в Думата.
Москва ще продължи да отстоява истината и правата на Крим, Донбас и Луганск да определят сами своята съдба в единство с Русия, подчерта Лавров пред депутатите.