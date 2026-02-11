ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай успешно тества нова ракета за полети до Луната

Китай успешно извърши комплексни летателни изпитания на новата ракета-носител "Чанчжън-10" (Лонг Марч-10) и системата за аварийно спасяване на пилотирания космически кораб "Мънчжоу" ("Корабът на мечтите"), предаде агенция Синхуа.

Тестовете бяха проведени на космодрума Вънчан в южната провинция Хайнан, пише БТА.

Специалистите извършиха демонстрационен полет на ракетата на малки височини и тестваха работата на спасителната система на космическия кораб "Мънчжоу" в условия на максимално аеродинамично налягане.

Успешното приключване на тези тестове бележи "важен етап" в реализацията на националната програма за изпращане на човек на Луната. По-рано Китай вече извърши тестове на спускаемия апарат "Ланюе" (Синя луна).

Ракетата-носител "Чанчжън-10" и космическият кораб "Мънчжоу" са ключови елементи на китайската лунна мисия, чиято цел е кацане на повърхността на естествения спътник на Земята до 2030 г.

