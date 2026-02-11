Гърция ще модернизира танковете си "Леопард 2А4"

Гръцката армия планира да модернизира около 170 от своите основни бойни танкове „Леопард 2А4" (Leopard 2A4), въведени в експлоатация през 2005 г., съобщава в. „Катимерини".

Генералният щаб на армията реши да замени системата за управление на огъня на танковете с модерна версия и да добави системи за укрепване на активната защита, допълвайки съществуващите мерки, адаптирани от поуките от войната в Украйна, посочва вестникът.

Модернизацията ще бъде извършена от гръцката компания METKA. Това се планираше от няколко години, тъй като настоящата система за управление на огъня е по-лоша не само от по-новите танкове „Леопард 2А6 ХЕЛ" (Leopard 2A6 HEL), но и от моделите „Леопард 1А5" (Leopard 1A5), които са въведени в експлоатация през 1993 г. след модернизация, отбелязва „Катимерини", пише БТА.

„Леопард 2А4" (Leopard 2A4) са от централно значение за присъствието на армията по границата при река Еврос (р. Марица). Гърция експлоатира общо над 850 танка „Леопард", както и около 1200 други модели, включително варианти M48, произведени в САЩ. Гърция разполага с най-големия танков флот в Европа, формиран от миналите напрежения с Турция, която модернизира своите танкове „Леопард" чрез местната военна промишленост, посочва вестникът.