Европейският парламент одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна

Европейският парламент одобри днес пакет от финансови мерки за Украйна, включващ заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г., промени в механизма на ЕС за Украйна и изменение на многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г., така че бюджетният резерв на ЕС да може да бъде използван като гаранция по заема и за покриване на разходите по обслужването на дълга.

Заемът за Украйна бе одобрен с 458 гласа „за", "против" гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха. Промените в механизма за Украйна бяха одобрени с 473 гласа „за", „против" гласуваха 140 евродепутати, а 32 гласуваха „въздържал се". Изменението на многогодишната финансова рамка бе одобрено с 490 гласа „за", „против" гласуваха 130 евродепутати, а 32 се въздържаха, пише БТА.

Пакетът е част от прилагането на засилено сътрудничество между 25 държави членки и цели да осигури предвидима, непрекъсната и гъвкава финансова подкрепа за Киев в условията на продължаващата руска агресия и нарастващите нужди от финансиране за възстановяване и отбрана.

Приетият днес регламент предвижда създаването на „Заем за подкрепа на Украйна" за 2026–2027 г., финансиран чрез заемане на средства от страна на Европейската комисия на капиталовите пазари. Заемът ще бъде с ограничено право на регрес и ще стане изискуем при настъпване на определени условия, включително получаване от Украйна на репарации от Русия или установени нарушения, свързани с измама или корупция.

Средствата ще могат да бъдат насочвани по няколко линии – като бюджетна помощ под формата на макрофинансова помощ, както и като подкрепа за капацитета на украинската отбранителна промишленост. В рамките на макрофинансовата помощ Комисията ще договаря с украинските власти меморандум за разбирателство, съдържащ конкретни условия за реформи, включително засилване на приходната мобилизация, подобряване на управлението на публичните финанси и мерки срещу корупцията.

По линия на отбранителната подкрепа се предвиждат спешни и мащабни публични инвестиции за модернизация на украинската отбранителна технологична и индустриална база, както и по-тясна интеграция с европейската отбранителна индустрия. Регламентът поставя подробни изисквания за допустимост на производителите и подизпълнителите, включително условия за установяване в ЕС, държави от Европейското икономическо пространство или Украйна, ограничения за участие на трети държави и правила за защита на чувствителна и класифицирана информация.