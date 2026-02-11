ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турска филмова агентка еосъдена на 12 г. затвор за опит за сваляне на правителството

Айше Баръм бе арестувана в Истанбул

Агентката на популярни личности от турската филмова и телевизионна индустрия Айше Баръм бе осъдена днес на повече от 12 години затвор за „опит за сваляне на правителството", предаде Франс прес, като се позова на турски медии.

Айше Баръм беше арестувана през януари миналата година в рамките на разследване на антиправителствените протести срещу плановете на правителството за застрояването на парка „Гези" в Истанбул през 2013 година. Протестите за „Гези" дадоха началото на вълна от демонстрации срещу настоящия президент на Турция Реджеп Тайип Ердоган, който тогава беше премиер, пише БТА.

