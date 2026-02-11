Ердоган смени министрите на правосъдието и вътрешните работи

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган пожела успех на новите министри на вътрешните работи и правосъдието след направените от него промени в кабинета, които бяха обявени в полунощ чрез решение в Държавния вестник, но не коментира мотивите за извършените рокади.

Първите думи на Ердоган, свързани с промените в кабинета му, дойдоха по време традиционното седмично заседание на управляващата и ръководена от него Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Те обаче бяха последните от близо 50-минутната реч на президента пред партийния актив.

„Най-накрая, скъпи братя и сестри, знаете, снощи в кабинета ни бяха извършени промени в две министерства. В Министерството на правосъдието и в Министерството на вътрешните работи направихме нови назначения. Благодаря на министрите Йълмаз Тунч и Али Йерликая, които предават своите постове, за работата, която свършиха до днес! Надявам се, че заедно с министрите, с които ще работим отсега нататък – министъра на правосъдието Акън Гюрлек и министъра на вътрешните работи Мустафа Чифтчи, ще постигнем големи успехи", заяви Ердоган и с тези думи сложи край на своето изказване, пише БТА.

На днешното заседание турският президент реши да наблегне на постигнатото за възстановяване на районите, пострадали от земетресенията в Турция на 6 февруари 2023 г. и отговори на критиките на опозицията за бездействието на управляващите. Ердоган направи и ретроспекция на посещенията си през изминалата седмица в Саудитска Арабия и Египет, както и посещението на краля на Йордания Абдуллах II в Истанбул. Сред международните теми, които турският президент коментира, беше и ситуацията в Сирия, чието правителство и териториална цялост са подкрепяни от Турция.

Междувременно новият вътрешен министър Мустафа Чифтчи направи първото си изявление след поемането на поста. В интервю за турската държавна телевизия „ТРТ Хабер" той благодари за подкрепата на всички, с които е работил в Ерзурум, където беше валия (областен управител) в продължение на две години и половина, и се сбогува с жителите окръга.